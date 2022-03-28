28 Марта 2022
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Наука и техника В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирован новый препарат от коронавируса

Новый препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител "Гамковимаб" может быть зарегистрирован в июне 2022 года.

Как заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, это случится в случае его допуска на основании результатов первой фазы исследований. По словам ученого, в ближайшие дни препарат начнут вводить добровольцам в рамках клинических исследований. Также ведутся переговоры по выбору площадки для масштабирования производства препарата.

Как сообщалось, срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Если испытания первой фазы пройдут успешно, российские специалисты выдадут разрешение на проведение второй фазы.

Теги: Гинцбург, коронавирус, вакцина



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