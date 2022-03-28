28 Марта 2022
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Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

Составлен список самых успешных российских регионов

В России составлен список социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года.

Его возглавили ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области. Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Министерства финансов, Росстата и Налоговой службы.

Как говорят авторы исследования, рейтинг состоит из девяти блоков. В их числе средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета. Всего в топ вошли 35 субъектов, некоторые из них заняли одно место на двоих.

Эксперты считают места субъектов логичными, однако допускают изменения динамики с учетом нынешней экономической ситуации в РФ. По его словам, в этой ситуации выиграют те регионы, которые занимались диверсификацией своей экономики, развивали другие бизнесы. Многое будет зависеть от качества и эффективности регионального управления в условиях санкций, как будут на это реагировать губернаторы, отметил эксперт, пишут "Известия".

Напомним, на социальную поддержку россиян, в том числе на борьбу с безработицей, кабмин России планирует направить 546 млрд руб. из федерального бюджета.

Теги: регионы, экономика



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