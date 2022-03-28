В Россию может вернуться 50% уехавших айтишников

IT-отрасль ждет возвращения в Россию до 10 тыс. специалистов.

Страну за последний месяц покинуло до 20 тыс. таких специалистов, сообщает объединение разработчиков "Руссофт". Многие специалисты уехали в состоянии паники, однако решение покинуть РФ может измениться, сообщила президент InfoWatch Наталья Касперская.

По словам представителей индустрии, стимул остаться на родине у айтишников есть — государство представило крайне широкие меры поддержки высокотехнологичной отрасли. В настоящее время 80% соискателей на IT-должности требуют вакансии с релокацией. Но найти достойную работу за границей сможет далеко не каждый такой специалист — помешать может нежелание западных компаний принимать российских специалистов, пишут "Известия".

Ранее в Минцифры России сообщили, что разные формы стимулирования IT-отрасли работают успешно. Так, дополнительные налоговые поступления за 2021 год в этом секторе выросли на 80 млрд руб., несмотря на то, что в целом налоги для компаний и специалистов в этом секторе снижались.