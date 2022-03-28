28 Марта 2022
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Экономика В России
ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

СМИ: компенсации по ОСАГО может не хватить на ремонт‬

Российские cтраховые компании начали рассчитывать размер компенсаций по новым ценовым справочникам.

В них указана средняя стоимость деталей и работ по ремонту автомашин. Отмечается, что новая редакция не учитывает значительное подорожание запчастей, которое произошло в последнее время. По словам экспертов, 1из-за этого выплат по ОСАГО может не хватить для восстановления машин, пострадавших в автоавариях.

Новые справочники были сформированы на основании проведенного исследования стоимостной информации в декабре 2021 года – январе 2022 года и учитывают стоимость запчастей, действовавшую в это время.

Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, ОСАГО — это социально значимый вид страхования, и страховщики заинтересованы в том, чтобы автовладельцы были максимально защищены от негативных изменений. "Также мы рассчитываем на то, что будут выстроены новые логистические цепочки для поставки запчастей, что позволит избежать их слишком существенного роста", — отметил он, пишут "Известия".

Напомним, увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут сказаться на стоимости полиса ОСАГО, который вырастет в цене до 60% для некоторых потребителей.

Теги: ОСАГО, авто, страхование



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Ранее 13.01.2022 03:09 Мск Центробанк оценил подорожание ОСАГО в 48%
Ранее 29.12.2021 03:09 Мск ОСАГО может подорожать до 60%
Ранее 22.12.2021 03:05 Мск ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в авариях


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