Банки России начали сокращать программы лояльности

28 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль город Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2019) | Фото: Накануне.RU

Банки России начали сокращать программы лояльности

Российские банки приступили к ухудшению ставки кешбэка.

Это происходит на фоне ухода компаний-партнеров и ограничений российского Центробанка по эквайрингу. Так, "Росбанк" и "Альфа" анонсировали сокращение программ лояльности с 1 апреля. В "Газпромбанке", "Ренессанс Кредите" и "Сбере" заявили, что не исключают корректировки условий в ближайший месяц.

С 18 апреля ЦБ РФ потребовал снизить комиссию за прием безналичных платежей в торговых точках до 1% — именно из этого бюджета финансируются кешбэки.

Как считают эксперты, вряд ли кредитные организации полностью откажутся от бонусных программ, поскольку они мотивируют россиян чаще пользоваться картами.

Напомним, из-за ограничительных мер банки России могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 годах.

Размер предполагаемой в стрессовом сценарии потребности кредитных учреждений в докапитализации составит менее 1% ВВП за два года, что будет не выше аналогичных показателей банковских кризисов 2008–2009 и 2014–2018 годов.

Теги: Центробанк, банки, кешбэка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети