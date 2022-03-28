Банки России начали сокращать программы лояльности

Российские банки приступили к ухудшению ставки кешбэка.

Это происходит на фоне ухода компаний-партнеров и ограничений российского Центробанка по эквайрингу. Так, "Росбанк" и "Альфа" анонсировали сокращение программ лояльности с 1 апреля. В "Газпромбанке", "Ренессанс Кредите" и "Сбере" заявили, что не исключают корректировки условий в ближайший месяц.

С 18 апреля ЦБ РФ потребовал снизить комиссию за прием безналичных платежей в торговых точках до 1% — именно из этого бюджета финансируются кешбэки.

Как считают эксперты, вряд ли кредитные организации полностью откажутся от бонусных программ, поскольку они мотивируют россиян чаще пользоваться картами.

Напомним, из-за ограничительных мер банки России могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 годах.

Размер предполагаемой в стрессовом сценарии потребности кредитных учреждений в докапитализации составит менее 1% ВВП за два года, что будет не выше аналогичных показателей банковских кризисов 2008–2009 и 2014–2018 годов.