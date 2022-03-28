В России отменят наказание за параллельный импорт

В России отменят ответственность за параллельный импорт.

В Минпромторге сообщили, что речь идет о ввозе в страну товаров без разрешения правообладателя. Ведомство разработало соответствующий проект постановления. Отмечается, что отмена ответственности коснется ввоза не всей продукции, а только той, которая "необходима для насыщения потребительского рынка".

В настоящее время за поставки в Россию продукции без разрешения правообладателя предусмотрена компенсация до 5 млн руб. Также предполагается, что товары обязательно должны быть уничтожены.

Как отмечают эксперты, параллельный импорт позволит обойти запрет западных компаний на поставки их продукции в Россию, пишут "Известия".

Напомним, импорт алкоголя в Россию может снизиться на 20–40% в годовом выражении.

По мнению директора по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, это сопоставимо с последствиями кризиса 2014 года.