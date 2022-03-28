Мэрия Москвы поддержит бизнес на 1,5 трлн за счет отмены обязательных требований

В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу.

Как предполагается, она поможет компаниям сэкономить до 1,5 трлн руб. в год, следует из письма мэра Сергея Собянина в адрес главы кабмина России Михаила Мишустина. Влияние непосредственно на московскую экономику оценивается в 300 млрд. Предложенная "регуляторная гильотина" состоит из таких блоков, как труд, автотранспорт, общепит, школы, санэпид, пищевое производство, склады, туризм, пожарная безопасность, антитеррор.

Как отмечается в письме, программа и расчеты подготовлены на основе интервью с бизнесом и органами исполнительной власти. Собянин просит Мишустина принять решение по отмене или модернизации обязательных требований, пишут "Ведомости".