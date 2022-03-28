Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств

Чтобы избежать дефицита, Министерство здравоохранения РФ начало сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах.

Минздрав по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратился к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены препаратов. Соответствующее письмо направлено в регионы. Данная работа проводится для того, чтобы субъекты РФ в случае, например, нарушений логистики заранее знали, чем временно заменить лекарства.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседника, в настоящее время все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а Минздрав не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств.

Как сообщалось ранее, российские врачи в последние недели столкнулись с недостатком более чем 80 препаратов. Таковы результаты опроса 3317 докторов, проведенного марта профессиональным сообществом "Врачи.рф".