28 Марта 2022
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Общество В России За рубежом
(2005) |

"Мегафон" исключен из международной ассоциации операторов мобильной связи

Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA  исключила российскую компанию "Мегафон", которая находилась в организации с 1995 года.

Причин, по которым было принято решение, в сообщении не указывается.

В ассоциации состоят более тысячи компаний и организаций со всего мира. Из российских членами ассоциации также являются МТС, "Билайн" и Tele2.

"Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса", – заявил представитель "Мегафона".

Одновременно GSMA сообщила, что исключила российского оператора из "перечня роуминговых партнеров". Утверждается, что это не говорит об отключении "Мегафона" от международного роуминга.

GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования. Важнейшим направлением деятельности GSMA является выработка и определение технических стандартов, пишут "Ведомости".

Теги: Мегафон, сотовая связь, GSMA



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