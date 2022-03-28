"Мегафон" исключен из международной ассоциации операторов мобильной связи

Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA исключила российскую компанию "Мегафон", которая находилась в организации с 1995 года.

Причин, по которым было принято решение, в сообщении не указывается.

В ассоциации состоят более тысячи компаний и организаций со всего мира. Из российских членами ассоциации также являются МТС, "Билайн" и Tele2.

"Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса", – заявил представитель "Мегафона".

Одновременно GSMA сообщила, что исключила российского оператора из "перечня роуминговых партнеров". Утверждается, что это не говорит об отключении "Мегафона" от международного роуминга.

GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования. Важнейшим направлением деятельности GSMA является выработка и определение технических стандартов, пишут "Ведомости".