28 Марта 2022
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Карта Нагорного Карабаха по итогам соглашения от 10 ноября 2020 года (2020) | Фото: Накануне.RU

В Азербайджане опровергли сообщение о выводе войск из села в Карабахе

Сообщения Министерства обороны России от 27 марта о выводе азербайджанских войск из села Фурух в непризнанной республике Нагорный Карабах не соответствуют действительности.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. "Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло. Информация об отступлении частей азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности", — следует из сообщения военного ведомства.

Также Азербайджан опроверг сообщение российского Минобороны о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной.

Ранее Минобороны России заявило, что азербайджанская сторона покинула село и вернулась на занимаемые ранее позиции.

Напомним, в Нагорном Карабахе введено военное положение в связи с продвижением азербайджанских военных, сообщила пресс-служба главы НКР.

Теги: Азербайджан, Карабах



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Ранее 26.03.2022 19:56 Мск В Нагорном Карабахе введено военное положение


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