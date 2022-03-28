В Азербайджане опровергли сообщение о выводе войск из села в Карабахе

Сообщения Министерства обороны России от 27 марта о выводе азербайджанских войск из села Фурух в непризнанной республике Нагорный Карабах не соответствуют действительности.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. "Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло. Информация об отступлении частей азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности", — следует из сообщения военного ведомства.

Также Азербайджан опроверг сообщение российского Минобороны о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной.

Ранее Минобороны России заявило, что азербайджанская сторона покинула село и вернулась на занимаемые ранее позиции.

Напомним, в Нагорном Карабахе введено военное положение в связи с продвижением азербайджанских военных, сообщила пресс-служба главы НКР.