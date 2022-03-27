28 Марта 2022
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Леонид Пасечник в Кремле во время подписания указов о признании Донецкой и Луганской народных республик (2022) | Фото: kremlin.ru

Пасечник объяснил свои слова о референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал свои слова о референдуме о вхождении в состав РФ. В официальном видеокомментарии Пасечник сообщил, что пока власти не ведут подготовку к проведению референдума, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня, отвечая на вопросы иностранных журналистов, я сделал такое заявление. Я знаю, что оно вызвало достаточно серьезный политический и общественный резонанс, поэтому хочу внести некоторые пояснения. Это мое личное, безусловно, частное мнение, каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики – это завершить войну. Освободить наши территории. Спасти наших жителей от фашизма", - заявил он.

Пасечник подчеркнул, что в дальнейшем жители ЛНР будут иметь абсолютное право "определить свою дальнейшую судьбу".

"Хотя, в общем-то, свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе "русской весны", - добавил глава республики.

Теги: ЛНР, референдум



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