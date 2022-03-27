Евросоюз планирует отказаться от российского газа за два года

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет, сообщает РБК.

По словам Борреля, европейские государства "стремятся диверсифицировать источники газа в Европу" и "снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его".

Ранее Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российских энергоресурсов. План предусматривает сокращение потребности стран ЕС от российского газа на две трети до конца 2022 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке. Еврокомиссия заявила, что готова рассмотреть и выявить объемы коллективной потребности стран ЕС в газе, включая сжиженный природный газ (СПГ) и водород, чтобы закупать топливо совместно по образцу закупки вакцин против COVID-19.

Решение было принято после того, как власти России решили, что все ресурсы государство должно поставлять только за рубли: сначала газ, а потом нефть, металлы, уран. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. Европейские страны начали наперебой говорить, что сбиты с толку этим решением.

Италия и Германия заявили о нарушении договоров Россией при решении расплачиваться за экспорт газа в рублях.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, так как это было бы попыткой обойти санкции.