28 Марта 2022
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Происшествия В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

В сети появились жуткие кадры пыток российских военнопленных украинскими националистами

В сети распространяются кадры чудовищных пыток, которым украинские националисты подвергают пленных российских военнослужащих, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеозаписи, которую мы не можем опубликовать из этических соображений, видно, как военные стреляют по ногам пленным, спрашивая во время пыток у солдат информацию о расположении, позициях армии. Все пленные солдаты лежат на земле, их раны никто не обрабатывает. Националисты сопровождают свои действия издевательскими комментариями. Завершается видеоролик тем, что еще трем плененным солдатам прострелили ноги, спрашивая при этом "где офицеры".

По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности.

Ситуацию прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В своем telegram-канале он напомнил, что во время Великой Отечественной войны именно бандеровцы отличались наибольшими зверствами.

"Сегодня речь, по сути дела, идет о повторении военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных немецкими фашистами и украинскими бандеровцами во время Великой Отечественной войны. Напомню, что тогда наибольшими зверствами отличались именно бандеровцы, которые уничтожали партизан и сжигали живьем население сотен деревень. Украинские нацисты служили охранниками в немецких концлагерях и прославились чудовищной жестокостью.
Сегодня все больше фактов и свидетельств того, что только денацификация Украины спасёт весь мир от коричневой чумы XXI века. И, конечно же, все причастные к фашизации Украины, в частности к подобным издевательствам, должны будут предстать перед новым Нюрнбергским трибуналом", - высказался он.

Теги: пытки, националисты, спецоперация, военнопленные, бандеровцы, прострелили ноги



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