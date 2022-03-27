В Качканаре снесли комплекс буддийского монастыря Шедруб Линг

В Качканаре снесли комплекс буддийского монастыря Шедруб Линг. Информация об этом опубликована в группе буддисткой общины, передает корреспондент Накануне.RU.

Нетронутым остался только храм. Представители религиозной общины пытались оспорить решение о сносе зданий на горе Качканар. О том, что "Евраз" начинает снос сооружений буддисты сообщили 18 марта. Они получили документ, в котором говорится, что посещение храмового комплекса прекращается с 17 марта. В "Шедруб Линг" полагают, что это является прямым нарушением соглашения между буддистами и "Евразом". В общине заявили, что ими уже подано исковое заявление в Качканарский городской суд.

В пресс-службе компании сообщили, что снос объектов ведется в строгом соответствии с решением Качканарского городского суда и трехсторонним соглашением между общиной, правительством области и "Евразом". В "Евразе" пояснили, что сносу подлежат только хозяйственно-бытовые постройки. О сносе ступ или Будды речь не идет.

Напомним, единственный на Среднем Урале буддийский монастырь "Шедруб Линг" должны были снести до 1 марта 2016 года. Приставы начали выселять буддистов, поскольку территория занята ими якобы незаконно и находится в федеральной собственности, а сама земля находится в разработках качканарского месторождения железной руды, принадлежащего "Евразу". Буддистам выделили другую землю, однако переезжать туда община не хотела, пока не будет обустроена дорога.

После долгих переговоров, в 2020 году соглашение все же было заключено, но затем буддисты сообщили о намерении отказаться от его выполнения, сославшись на то, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов. В компании "Евраз" объясняли, что жить на месторождении небезопасно из-за разработки СКМ.

Представители "Шедруб Линг" обращались за помощью к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. В феврале прошлого года уральские буддисты согласились покинуть гору Качканар и передать объект под охрану "Евраз КГОКа".