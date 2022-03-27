27 Марта 2022
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Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Назначена новая дата очных переговоров России и Украины

Делегации России и Украины проведут новый очный раунд переговоров 29-30 марта. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошло еще два очных раунда и встречи в онлайн-формате.

Теги: переговоры, военная спецоперация, украина



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