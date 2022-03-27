На перестройку логистических цепочек в России может уйти до шести месяцев

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" назвал примерные сроки, необходимые для перестройки логистических цепочек в России.

По его словам, сроки варьируются в зависимости от конкретной отрасли от трех до шести месяцев.

"Нам необходимо три - шесть месяцев для разных отраслей, направлений, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", - сообщил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств сообщили, что ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Кроме того, ряд зарубежных компаний объявили об уходе из России.