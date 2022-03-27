МЧС России доставило еще более 350 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины

МЧС России доставило еще более 350 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Очередная партия гуманитарного груза общим объемом более 350 тонн доставлена колоннами из 37 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Всего с начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8,5 тыс. тонн гумпомощи.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств сообщили, что ввели санкции против российских физических и юридических лиц.