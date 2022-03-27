Нацисты выбиты из жилых кварталов Мариуполя и заблокированы на "Азовстали" - Басурин

27 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль город Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Азовсталь в Мариуполе (2022) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

Нацисты выбиты из жилых кварталов Мариуполя и заблокированы на "Азовстали" - Басурин

Украинские нацисты выбиты из жилых кварталов Мариуполя и заблокированы на территории завода "Азовсталь". Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте также:

Он отметил, что периметр завода контролируется силами ДНР и РФ. При этом завод занимает большую территорию, а его периметр порядка 10 километров.

На выезде из Мариуполя бойцы Народной милиции ДНР тщательно осматривают каждого на принадлежность к боевикам, так как, переодетые в гражданских, они пытаются вырваться из города.

"Они хотят покинуть город любой ценой, причем даже в направлении России, хотят спастись любой ценой. Наши подразделения проявляют бдительность, чтобы этих негодяев выявлять", – сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Военкор Семен Пегов пишет, что боевики "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) сменили тактику ведения боя. Переодевшись в гражданскую одежду, они просачиваются парами, снайпер и пулеметчик, на освобожденную силами России и ДНР городскую территорию, чтобы оттуда открыть огонь. Поэтому бойцам НМ ДНР и ВС РФ приходится повторно прочесывать ранее зачищенные кварталы.

Украинский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что Генштаб ВСУ отдал приказ отходить всем подразделениям в Мариуполе на "Азовсталь", где были собраны все резервы и много вооружения. Для них разработана оборонительная стратегия, чтобы держаться как можно дольше. Киевский режим хочет сделать "Азовсталь" таким же символ сопротивления, каким когда-то был Донецкий аэропорт.

Теги: Мариуполь, ДНР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети