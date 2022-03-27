Нацисты выбиты из жилых кварталов Мариуполя и заблокированы на "Азовстали" - Басурин

Украинские нацисты выбиты из жилых кварталов Мариуполя и заблокированы на территории завода "Азовсталь". Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что периметр завода контролируется силами ДНР и РФ. При этом завод занимает большую территорию, а его периметр порядка 10 километров.

На выезде из Мариуполя бойцы Народной милиции ДНР тщательно осматривают каждого на принадлежность к боевикам, так как, переодетые в гражданских, они пытаются вырваться из города.

"Они хотят покинуть город любой ценой, причем даже в направлении России, хотят спастись любой ценой. Наши подразделения проявляют бдительность, чтобы этих негодяев выявлять", – сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Военкор Семен Пегов пишет, что боевики "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) сменили тактику ведения боя. Переодевшись в гражданскую одежду, они просачиваются парами, снайпер и пулеметчик, на освобожденную силами России и ДНР городскую территорию, чтобы оттуда открыть огонь. Поэтому бойцам НМ ДНР и ВС РФ приходится повторно прочесывать ранее зачищенные кварталы.

Украинский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что Генштаб ВСУ отдал приказ отходить всем подразделениям в Мариуполе на "Азовсталь", где были собраны все резервы и много вооружения. Для них разработана оборонительная стратегия, чтобы держаться как можно дольше. Киевский режим хочет сделать "Азовсталь" таким же символ сопротивления, каким когда-то был Донецкий аэропорт.