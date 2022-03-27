27 Марта 2022
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Коллаж, газ, рубли (2022) | Фото: Накануне.RU

Украина предложила странам Запада свои газовые хранилища

Украина в качестве альтернативы "зависимости" Запада от российского газа предлагает партнерам использовать украинские газовые хранилища.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в интервью газете Corriere della Sera, что "дарить монополию на поставки газа "Газпрому" - это самоубийство.

"Среди множества альтернативных решений мы предлагаем наши хранилища, самые большие в Европе, которые могут быть использованы нашими союзниками", - приводит слова украинского министра ТАСС.

Он также указал, что украинская сторона находится в контакте с Турцией, Катаром и другими странами Ближнего Востока. Эти страны могут оказать Европе дополнительную помощь к той, что предложили США, чтобы Европа не зависела от России в вопросах энергетики. Также министр сообщил, что в настоящий момент около 800 тыс. домов на Украине остались без электроснабжения, 250 тыс. без газа из-за поврежденных систем.

Напомним, ранее саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке. Еврокомиссия заявила, что готова рассмотреть и выявить объемы коллективной потребности стран ЕС в газе, включая сжиженный природный газ (СПГ) и водород, чтобы закупать топливо совместно по образцу закупки вакцин против COVID-19.

Решение было принято после того, как власти России решили, что все ресурсы государство должно поставлять только за рубли: сначала газ, а потом нефть, металлы, уран. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. Европейские страны начали наперебой говорить, что сбиты с толку этим решением.

Италия и Германия заявили о нарушении договоров Россией при решении расплачиваться за экспорт газа в рублях.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, так как это было бы попыткой обойти санкции.

Теги: газ, энергетика, газовые хранилища



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