27 Марта 2022
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депутат КПРФ (2018) | Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы заявил, что сейчас для референдума на Донбассе неподходящий момент

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что сейчас решать вопрос о вхождении Луганской народной республики в состав РФ преждевременно.

По его мнению, момент неподходящий.

"Вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте", - приводит его слова ТАСС.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что референдум о вхождении в состав России пройдет в ЛНР в ближайшее время.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории Республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он.

Теги: ЛНР, референдум



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