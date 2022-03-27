Свердловский омбудсмен приняла участие в голосовании на довыборах в думу Екатеринбурга

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова приняла участие в довыборах в гордуму Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского избиркома, она проголосовала на избирательном участке 1269.

Также избирательная комиссия Екатеринбурга информирует, что явка избирателей по состоянию на 12.00 составила 2 401 человек в округе № 2 (4,48%), 6 828 человек в округе № 10 (8,37%).

Добавим, что в Качканаре на 12.00 проголосовали 375 человек (23,57%).