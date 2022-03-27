Силы ДНР взяли стратегическую высоту в Марьинке и активизировали наступление

На стратегической высоте в Марьинке - одном из терриконов в черте города уничтожен наблюдательный пункт украинских боевиков. С данного террикона они корректировали огонь своей артиллерии. Это позволило существенно активизировать наступательные действия, сообщает Управление Народной милиции ДНР.

Отмечается, что Марьинка - стратегически важный населенный пункт, вплотную примыкающий к Петровскому району Донецка. В течение восьми лет боевики оборудовали здесь разветвленную сеть защитных сооружений и огневых точек. Несмотря на это, силы ДНР заняли город. Но обстрелы по-прежнему продолжались. Нынешний успех позволил подразделениям ДНР существенно активизировать наступательные действия.

По сообщениям Минобороны РФ, российская армия наступает на север к юго-западу от Марьинки.