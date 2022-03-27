27 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Донецк, Марьинка, Красногоровка (2015) | Фото: Накануне.RU

Силы ДНР взяли стратегическую высоту в Марьинке и активизировали наступление

На стратегической высоте в Марьинке - одном из терриконов в черте города уничтожен наблюдательный пункт украинских боевиков. С данного террикона они корректировали огонь своей артиллерии. Это позволило существенно активизировать наступательные действия, сообщает Управление Народной милиции ДНР.

Отмечается, что Марьинка - стратегически важный населенный пункт, вплотную примыкающий к Петровскому району Донецка. В течение восьми лет боевики оборудовали здесь разветвленную сеть защитных сооружений и огневых точек. Несмотря на это, силы ДНР заняли город. Но обстрелы по-прежнему продолжались. Нынешний успех позволил подразделениям ДНР существенно активизировать наступательные действия.

По сообщениям Минобороны РФ, российская армия наступает на север к юго-западу от Марьинки.

Теги: ДНР, Марьинка



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