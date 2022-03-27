Рогозин предложил Маску назвать новую соцсеть "Фарфоровый трон" или "Кишечные твиты"

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск задумался о создании своей соцсети, имеющей "алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна", сообщает РБК.

О намерении запустить собственную социальную сеть ранее также объявил экс-президент США Дональд Трамп.

По данным telegram-канала "Подъем" на вопрос Маска пользователям о необходимости создать новую соцсеть отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он предложил назвать ее "Фарфоровый трон" или "Кишечные твиты".

Предложенные названия, по всей видимости, связаны со старым постом Маска, где тот признался, что "как минимум 50% его постов были придуманы на "фарфоровом троне".