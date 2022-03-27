Украинские военные расстреляли мирного жителя Иловайска

Во время обстрела украинскими войсками города Иловайск, погиб один мирный житель. Об этом Накануне.RU сообщили в в штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела также повреждены домостроения по улицам Степная, Комсомольская, Артема", - сообщает telegram-канал штаба.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств сообщили, что ввели санкции против российских физических и юридических лиц.