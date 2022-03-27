27 Марта 2022
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Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили базу горючего под Львовом

Вооруженные Силы РФ продолжают наступательные действия в ходе проведения специальной военной операции, сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Накануне российские войска высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе города Львов, обеспечивавшую топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков.

Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западне города Киев.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.

Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, ЩОРСОМ, Вишневой, Крюковкой, Петровским.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, Минобороны



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