В Екатеринбурге явка на довыборах в гордуму превысила 5%

В Екатеринбурге стартовал основной день голосования на довыборах. Сегодня в 8.00 открылись 65 избирательных участков для голосования в гордуму, сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме.

Кандидатов в депутаты могут поддержать жители Верх-Исетского и Ленинского районов, проживающие в округах № 2 и № 10 соответственно. На территории этих округов зарегистрировано более 135 тысяч избирателей. Участковые избирательные комиссии будут выдавать бюллетени с 8.00 до 20.00. Во время голосования обеспечен весь комплекс необходимых противоэпидемических мер, включая выдачу средств индивидуальной защиты и одноразовых ручек.

Избиратели, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, имеют право проголосовать на дому, обратившись в комиссию по месту жительства сегодня до 14 часов. Обращение можно озвучить по телефону или передать просьбу через родственников, соседей, знакомых. Таких избирателей посетят члены комиссий с переносными ящиками для голосования.

По данным Избиркома Екатеринбурга, явка избирателей по состоянию на 10.00 составила 2 185 человек в округе № 2 (4,08%), 6 175 человек в округе № 10 (7,57%). Всего явка составляет 6,19%.



Отметим, накануне завершилось досрочное голосование, которое проводилось с 16 по 26 марта. За этот период в округе № 2 свою волю выразили свыше 2 тысяч горожан, в округе № 10 – порядка 6 тысяч.

Напомним, по округу №2 зарегистрированы Дмитрий Дымшаков ("Новые люди"), Геннадий Ошуев (КПРФ), Оксана Иванова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Сергей Лоскутов ("Яблоко").

В округе №10 зарегистрированы Александра Журавлева ("Единая Россия"), Иван Герасимов ("Новые люди"), Виталий Ряписов (КПРФ), Денис Каракоз ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Александр Куделькин ("Яблоко").