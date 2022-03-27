В Новом Уренгое погиб депутат Тюменской областной думы

В Новом Уренгое погиб депутат Тюменской областной думы Михаил Пацевич. Информацию о гибели парламентария подтвердили в администрации города, передает корреспондент Накануне.RU.

На официальной странице администрации города опубликовано сообщение с соболезнованиями близким парламентариям.

"Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и коллектив Администрации города выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Михаила Пацевича, депутата Тюменской областной думы, директора детского сада "Звездочка". В нашей памяти он останется активным и ответственным человеком, настоящим патриотом Нового Уренгоя и Ямала. Крепости духа и стойкости близким", - говорится в сообщении.

26 марта мужчина выпал из окна жилого дома на улице Арктической. В обстоятельствах смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Михаил Пацевич родился в 1988 году в Новом Уренгое. С 2011 года по 2016 год трудился в гимназии педагогом-психологом. В 2019 году работал директором "Регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". Затем в этом же году стал директором детского сада "Звездочка". С сентября 2020 года по 2021 год был депутатом городской думы Нового Уренгоя от партии "Единая Россия". Должность депутата думы Тюменской области он занял в 2021 году.



