Байден заявил, что доллар стоит уже 200 рублей

Президент США Джо Байден сделал несколько громких заявлений, выступая в Польше. Причем некоторые из них ставят вопрос о его осведомленности и компетентности.

Так, американский лидер заявил, что курс российской валюты уже опустился до двухсот рублей за доллар. Курс, конечно, значительно просел за последний месяц, но все же официальная стоимость доллара, установленная ЦБ на понедельник, 28 марта, составляет 95 рублей.

"Рубль обесценился, сейчас курс практически 200 рублей за доллар. В ближайшие годы ВВП России сократится вдвое. Российская экономика была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира", - заявил Байден.

Он также много говорил о необходимости Европе освободиться от энергетической зависимости от России, и что США готовы занять значительную (если не всю) долю России в поставках энергоресурсов в Европу.

При этом Байден заявил, что Западу нужно готовиться к "долгой предстоящей борьбе" между демократией и автократией. "Мы не победим за день или месяц", - сказал глава Белого дома.

Также он полагает, что "российские олигархи являются архитекторами этого конфликта". Есть вероятность, что Байден рассчитывает на влияние олигархов на Владимира Путина, поскольку он отметил на счет олигархов: "Мы забрали у них все".

"Войска США находятся в Европе не для того, чтобы вступать в боевые действия с вооруженными силами России", - добавил Байден. "Утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности, это сугубо оборонительный альянс", - подытожил американский президент.