Байден заявил, что доллар стоит уже 200 рублей

26 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль город Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден заявил, что доллар стоит уже 200 рублей

Президент США Джо Байден сделал несколько громких заявлений, выступая в Польше. Причем некоторые из них ставят вопрос о его осведомленности и компетентности.

Так, американский лидер заявил, что курс российской валюты уже опустился до двухсот рублей за доллар. Курс, конечно, значительно просел за последний месяц, но все же официальная стоимость доллара, установленная ЦБ на понедельник, 28 марта, составляет 95 рублей.

"Рубль обесценился, сейчас курс практически 200 рублей за доллар. В ближайшие годы ВВП России сократится вдвое. Российская экономика была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира", - заявил Байден.

Он также много говорил о необходимости Европе освободиться от энергетической зависимости от России, и что США готовы занять значительную (если не всю) долю России в поставках энергоресурсов в Европу.

При этом Байден заявил, что Западу нужно готовиться к "долгой предстоящей борьбе" между демократией и автократией. "Мы не победим за день или месяц", - сказал глава Белого дома.

Также он полагает, что "российские олигархи являются архитекторами этого конфликта". Есть вероятность, что Байден рассчитывает на влияние олигархов на Владимира Путина, поскольку он отметил на счет олигархов: "Мы забрали у них все".

"Войска США находятся в Европе не для того, чтобы вступать в боевые действия с вооруженными силами России", - добавил Байден. "Утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности, это сугубо оборонительный альянс", - подытожил американский президент.

Теги: джо байден, доллар, экономика, россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети