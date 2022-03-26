26 Марта 2022
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Тунис, море, рыбак, лодка (2013) | Фото: Накануне.RU

СМИ: В Босфорском проливе обнаружена вторая морская мина

Турецкие телеканалы сообщили о второй за день мине, обнаруженной в Босфорском проливе. Сообщается, что специальные подразделения ВМС Турции уже приступили к обезвреживанию объекта. О закрытии пролива для судоходства пока не сообщается.

Ранее сегодня турецкие военные уже обезвредили мину, которую местные жители заметили в двух километрах к северу от Стамбула. Минобороны Турции уже подтвердило, что это была именно мина.

Минобороны Турции после этого провело переговоры с российскими коллегами.

На прошлой неделе ФСБ России предупредила, что установленные ВМС Украины в Черном море подводные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. По данным ведомства, украинские военные после 24 февраля установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

В ФСБ уточнили, что использованы устаревшие якорные мины и якорные речные мины, произведенные в первой половине XX века. Во время шторма соединяющие мины тросы начали обрываться.

Сейчас мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря, не исключается возможность дрейфа в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

Подчеркивается, что согласно "Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин" запрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины. После того как подобные мины отрываются от тросов, они уплывают и могут взорваться при любом соприкосновении.

Теги: босфор, мина, пролив, турция



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