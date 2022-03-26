26 Марта 2022
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Происшествия Крым Украина
севастополь (2014) | Фото: Накануне.ru

Украинский беспилотник был сбит на подлете к Севастополю над Черным морем – Минобороны РФ

Российские военные сбили украинский беспилотник, приближавшийся к Севастополю. Это произошло в воздушном пространстве над Черным морем, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем", - сообщили в оборонном ведомстве.

Теги: беспилотник, севастополь, минобороны



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