В Нагорном Карабахе введено военное положение

В Нагорном Карабахе введено военное положение в связи с продвижением азербайджанских военных, сообщила пресс-служба главы НКР. Также Министерство обороны России подтвердило, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Сообщается также, что азербайджанскими военными было нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Байрактар ТБ-2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе предпринимает меры, чтобы урегулировать обострившуюся ситуацию, говорится в бюллетене военного ведомства РФ в субботу.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - говорится в бюллетене.

Напряженность в регионе росла на протяжении уже нескольких дней.

Сегодня стало известно, что власти Нагорного Карабаха направили письмо президенту России с просьбой увеличить численность миротворческого контингента.

Накануне Владимир Путин с армянским премьером Николом Пашиняном ситуацию, сложившуюся в регионе в результате продвижения вооруженных сил Азербайджана. Пашинян назвал ситуацию напряженной.