26 Марта 2022
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Общество За рубежом
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

СМИ: Зеленский может выступить на церемонии вручения премии "Оскар"

Президент Украины Владимир Зеленский может появиться на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. По данным New York Post, ведет переговоры с организаторами церемонии.

Источники издания сообщают, что руководство Американской киноакадемии до сих пор не приняло окончательного решения о появлении Зеленского – в прошлом актера – на церемонии. Дебаты идут на тему того, должна и премия оставаться в стороне от политики. Также неизвестно, будет ли его появление записанным заранее роликом или он выйдет на связь в прямом эфире.

Ранее появились слухи о том, что заявление во время церемонии может сделать актриса Мила Кунис, имеющая украинские корни. Вместе с мужем Эштоном Катчером она собрала более $35 млн для украинских беженцев.

Теги: владимир зеленский, оскар, церемония вручения



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