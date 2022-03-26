СМИ: Зеленский может выступить на церемонии вручения премии "Оскар"

Президент Украины Владимир Зеленский может появиться на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. По данным New York Post, ведет переговоры с организаторами церемонии.

Источники издания сообщают, что руководство Американской киноакадемии до сих пор не приняло окончательного решения о появлении Зеленского – в прошлом актера – на церемонии. Дебаты идут на тему того, должна и премия оставаться в стороне от политики. Также неизвестно, будет ли его появление записанным заранее роликом или он выйдет на связь в прямом эфире.

Ранее появились слухи о том, что заявление во время церемонии может сделать актриса Мила Кунис, имеющая украинские корни. Вместе с мужем Эштоном Катчером она собрала более $35 млн для украинских беженцев.