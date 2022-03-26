26 Марта 2022
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Коллаж, вор, домушник (2022) | Фото: Накануне.RU

На Кубани у женщины украли богатое наследство – 300 кг сахара

Полицейские раскрыли кражу большого объема "нового золота" – сахарного песка у жительницы станицы Челбасской.

"Заявительница пояснила, что, получив в наследство дом, заметила, что из пристройки временно пустующего жилища пропало шесть мешков сахара общим весом 300 кг, а также бензопила. Общая сумма ущерба составила 25 тыс. руб.", - говорится в сообщении краевого полицейского главка.

В итоге были задержаны двое местных жителей – 32 и 45 лет.

"Установлено, что злоумышленники через окно дважды проникали в жилище. Имущество похищали частями и относили по месту проживания одного из мужчин. Сахар подозреваемые продали, вырученными средствами распорядились по собственному усмотрению. Похищенный инструмент сотрудники полиции изъяли и вернули заявительнице", - рассказали в полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Теги: сахар, кража, наследство, кубань



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