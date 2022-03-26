26 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин Джо Байден (2021) | Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина "мясником"

В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена по поводу Владимира Путина. На встрече с украинскими беженцами в Польше американский лидер заявил, что считает Путина "мясником".  

"Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию и убивать людей", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что "новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США".

Еще до военной спецоперации РФ на Украине Байден утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Путин убийцей. Тогда российский президент заочно ответил: "У нас говорят: кто как обзывается, тот так и называется". Потом Путин заявил, что Байден объяснился с ним в личной беседе, и недопонимание было исчерпано. После начала спецоперации Байден назвал Путина "военным преступником".

Теги: джо байден, кремль, владимир путин



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