В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина "мясником"

В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена по поводу Владимира Путина. На встрече с украинскими беженцами в Польше американский лидер заявил, что считает Путина "мясником".

"Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию и убивать людей", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что "новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США".

Еще до военной спецоперации РФ на Украине Байден утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Путин убийцей. Тогда российский президент заочно ответил: "У нас говорят: кто как обзывается, тот так и называется". Потом Путин заявил, что Байден объяснился с ним в личной беседе, и недопонимание было исчерпано. После начала спецоперации Байден назвал Путина "военным преступником".