26 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Пожар по адресу: г.Невьянск, ул. Попова, промзона (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Магнитогорске горит вещевой рынок

В Магнитогорске вечером в субботу, 26 марта, произошел пожар на вещевом рынке на улице Автомобилистов.

"На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1000 кв. м. Погибших и травмированных нет. Создано три боевых участка, всего на ликвидации пожара задействовано 75 человек и 23 единицы техники", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"КП-Челябинск" со ссылкой на местный паблик в соцсетях сообщает, что возгорание могло начаться в магазине игрушек.

Теги: магнитогорск, пожар, вещевой рынок



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