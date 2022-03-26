В Магнитогорске горит вещевой рынок

В Магнитогорске вечером в субботу, 26 марта, произошел пожар на вещевом рынке на улице Автомобилистов.

"На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1000 кв. м. Погибших и травмированных нет. Создано три боевых участка, всего на ликвидации пожара задействовано 75 человек и 23 единицы техники", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"КП-Челябинск" со ссылкой на местный паблик в соцсетях сообщает, что возгорание могло начаться в магазине игрушек.