26 Марта 2022
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Политика Украина
ДНР, Донбасс, военные (2017) | Фото: dan-news.info

На юге Украины создаются военно-гражданские администрации из местных активистов – сенатор

На территориях Украины, подконтрольных ВС РФ, создаются военно-гражданские администрации – там, где действующие местные власти отказываются работать под началом российских сил. Преимущественно такие администрации формируются из местных активистов, а российские военные защищают такие формирования "от беспредела", рассказал сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

"Там, где действующие администрации отказываются выполнять свои обязанности, создаются военно-гражданские администрации. Прежде всего, опора делается на жителей. Их задача обеспечивать работу больниц, скорой помощи, ЖКХ, безопасность от мародёров, преступных группировок. Задача российских военных защищать конкретную администрацию, условно говоря, от беспредела", - цитирует Цекова издание "Подъем".

Ранее сообщалось, что российские власти начали раздавать украинским пенсионерам и бюджетникам на подконтрольных украинских территориях единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.

Теги: украина, военно-гражданская администрация, вс рф



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