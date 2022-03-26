Минобороны Турции обезвредило морскую мину, попавшую в Босфорский пролив

Турецкие военные обезвредили объект, который, предположительно, является морской миной. Она появилась днем в субботу в Босфорском проливе.

Читайте также: Турция не сможет помешать возвращению российских кораблей в Черное море через Босфор

По данным турецкого телеканала NTV, рыбак заметил мину в двух километрах от местечка Румели Фенери на европейской стороне входа в Черное море пролива Босфор в Стамбуле и предупредил власти.

После этого специальные подразделения ВМС Турции прибыли на место и закрыли пролив для прохода судов. Они обнаружили "объект, похожий на мину", говорится в сообщении турецкого Минобороны в Твиттере. "Объект был помещен в безопасное место, и подразделения приступили к его обезвреживанию", - сообщили в ведомстве.

По данным телеканала, речь идет о морской мине советского производства, которая могла содержать до 30 кг взрывчатки.

Согласно Гаагской конвенции, подводные мины должны оборудоваться системами, делающими их безопасными в случае отрыва от якорей. Тем не менее, мины все равно могут представлять опасность.

Минобороны Турции после этого провело переговоры с российскими коллегами.

На прошлой неделе ФСБ России предупредила, что установленные ВМС Украины в Черном море подводные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. По данным ведомства, украинские военные после 24 февраля установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

В ФСБ уточнили, что использованы устаревшие якорные мины и якорные речные мины, произведенные в первой половине XX века. Во время шторма соединяющие мины тросы начали обрываться.

Сейчас мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря, не исключается возможность дрейфа в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

Подчеркивается, что согласно "Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин" запрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины. После того как подобные мины отрываются от тросов, они уплывают и могут взорваться при любом соприкосновении.