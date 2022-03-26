В Киеве передумали вводить "усиленный" комендантский час на выходные

В Киеве сначала ввели "усиленный" комендантский час, но затем отменили его. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Сначала он написал, что по решению военного командования в Киеве и области будет усилен комендантский час, он должен был продлиться с 20:00 сегодняшнего вечера до 7 утра понедельника, 28 марта.

Затем мэр сообщил, что завтра днем комендантский час вводиться не будет, его время останется "стандартным" – с 20 часов вечера до 7 часов утра.

"Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", - сообщил Кличко.

На время действия "усиленного" комендантского часа по городу можно передвигаться только на транспорте со спецпропуском, горожанам разрешается выходить на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. При этом общественный транспорт, магазины, аптеки и заправки не работают.