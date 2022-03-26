В Москве начался ураган

В Москве начался ураган. Сильная метель, снег с дождем, шквалистый ветер валит деревья и обрывает рекламные конструкции. Над домами кружит мусор.

О прохождении фронта в столичном регионе ранее горожан предупредил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что ненастье продлится несколько дней.

"В ближайшие дни, с сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны", - написал градоначальник.