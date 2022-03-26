Рассчитывать на льготную ипотеку от государства смогут только очень высокооплачиваемые айтишники

Похоже, государство не готово широко поддерживать IT-специалистов с небольшими зарплатами программой льготной ипотеки. Ее ранее обещали тем айтишникам, что останутся работать в России.

Оказалось, что получить ее будет весьма непросто.

Глава Минцифры Максут Шадаев озвучил доход айтишников, при котором они смогут рассчитывать на льготы.

"Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. руб. в регионах", - заявил министр.

Шадаев добавил, что проект постановления по предоставлению отсрочки от армии IT-специалистам уже находится в правительстве.

Стоит отметить, что зарплаты в IT-отрасли хоть и выше, чем в среднем по России, но озвученными доходами могут похвастаться далеко не все специалисты, особенно когда речь идет не о столичных городах. Особенно если взять в расчет, что рынок сейчас находится в условиях начинающейся рецессии. Да и в целом решение поддержать льготами тех, кто и без них может себе позволить купить жилье, кажется довольно странным.