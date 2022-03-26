Нагорный Карабах попросил Путина увеличить миротворческий контингент в регионе

Совет безопасности Нагорного Карабаха направил президенту России письмо с просьбой об увеличении миротворческого контингента и военной техники в регионе, передает РБК.

Власти Нагорного Карабаха утверждают, что у них сложились рабочие отношения с миротворцами, и что российский контингент здесь готовы обеспечить всем необходимым.

Накануне Владимир Путин с армянским премьером Николом Пашиняном ситуацию, сложившуюся в регионе в результате продвижения вооруженных сил Азербайджана. Пашинян назвал ситуацию напряженной.