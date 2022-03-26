В Госдуме не исключили возобновление производства классических "Жигулей"

Пока российские власти готовятся возобновить производство позднесоветских самолетов Ил-96, в Госдуме не исключили, что придется возобновить и сборку автомобильной "классики" – "Жигулей". Впрочем, парламентарии обещают: классические модели точно не будут выпускать в изначальном виде, но возможна "реинкарнация" с добавлением современных деталей.

"Я думаю, что здесь будет комплексное решение в части возрождения определённых моделей. Если точнее, то их некая реинкарнация. Возможно, с "Нивой". Потому что "Нива" продолжала совершенствоваться, на неё были заказы, выпускались большие партии. Если я не ошибаюсь, была такая компания Bronto, которая модернизировала её, и на "АвтоВАЗе" сейчас рассматривают как одну из возможностей развития, поскольку существует спрос на эту достаточно удачную модель, возможность восстановить её производство", - цитирует радио "Говорит Москва" председателя комитета ГД по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

Напомним, ранее "Автоваз" заявил, что работает над импортозамещением современных моделей.