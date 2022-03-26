26 Марта 2022
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Военный Комиссариат Чкаловского района города Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Минобороны сообщило о фейковых телефонных "вызовах" россиян в военкомат

В Минобороны России предупредили о фейковых телефонных звонках, поступающих россиянам, якобы, из военкомата.

"В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что "никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует".

Теги: военкомат, минобороны, фейк



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