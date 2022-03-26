26 Марта 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

ЦБ разрешил 28 марта начать на Мосбирже торги иностранными акциями

Центральный банк России разрешил Мосбирже продолжить в понедельник, 28 марта, торги на фондовом рынке. Они пройдут с ограничениями, но все же в более расширенном режиме, чем 24 и 25 марта. Так, в режиме переговорных сделок (РПС) с 9:30 до 19:00 будут проводиться торги иностранными акциями и облигациями.

Так, облигациями федерального займа в режиме основных торгов можно будет торговать в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме РПС.

Можно будет торговать российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 14:00 мск.  По таким инструментам установлен запрет коротких продаж.

Также включается торговля иностранными акциями и иными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск.

Теги: цетнральный банк, мосбиржа, торги, иностранные акции



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