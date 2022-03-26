В Мариуполе начали работу отделы полиции ДНР

В Мариуполе заработали районные отделы полиции ДНР, пока в освобожденной части города, а также по временным адресам в его пригородах. Об этом сообщает МВД ДНР.

Отмечается, что операция по освобождению Мариуполя подходит к своему логическому завершению. Для обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью МВД организовало функционирование районных отделов полиции ДНР.

При этом все бывшие сотрудники Мариупольского Главного управления МВД Украины в Донецкой области, как аттестованные, так и вольнонаемные, обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации вне зависимости от того, намерены ли они продолжать службу в органах внутренних дел ДНР.

Ранее сообщалось, что многие сотрудники МВД освобожденных районов переходят на сторону ДНР и изъявляют желание служить Республике. Так, в Мангуше и Володарском полиция начала работу в тех же зданиях, где ранее были украинские отделы МВД. Около 90% личного состава осталось, потому что почти все были местными жителями, сказал помощник дежурного отдела полиции МВД Володарского района Роман Голодный.

Также работники ГСЧС Украины на освобожденных территориях почти все переходят на службу в органы МЧС ДНР.