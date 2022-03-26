Минобороны Турции "нейтрализовало" в проливе Босфор объект, похожий на мину

Министерство обороны Турции сообщило о "нейтрализации" в Босфорском проливе объекта, похожего на мину. Ранее видео с неизвестным объектом опубликовали турецкие СМИ. А до этого ФСБ РФ предупреждала, что не менее десяти украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря. По данным ведомства, украинские военные после 24 февраля установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В ФСБ уточнили, что использованы устаревшие якорные мины и якорные речные мины, произведенные в первой половине XX века. Во время шторма соединяющие мины тросы начали обрываться.