Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Екатеринбурге с погибшим ребенком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование обстоятельств ДТП в Екатеринбурге, при котором погибла 11-летняя девочка.

ЧП произошло накануне.

"Водитель автомобиля Mazda создал помеху для движения автомобиля BMW, из-за чего последний выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении СКР.