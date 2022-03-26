26 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Варшава, Польша (2017) | Фото: www.planetofhotels.com

В СФ напомнили про пять разделов Польши генералу, предложившему поднять вопрос о принадлежности Калининграда

Российские власти прокомментировали высказывание экс-командира сухопутных войск Польши генерала Вальдемара Скшипчака. Он заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". "Как поднимет, так и опустит", - написала по этому поводу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также высказывание прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас: "Когда польские генералы " присоединяют" Калининградскую область и прочее, то им хорошо бы помнить про разделы Польши, пять их было или сколько там...".

Теги: польша, калининградская область, мария захарова, андрей клишас



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