В СФ напомнили про пять разделов Польши генералу, предложившему поднять вопрос о принадлежности Калининграда

Российские власти прокомментировали высказывание экс-командира сухопутных войск Польши генерала Вальдемара Скшипчака. Он заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". "Как поднимет, так и опустит", - написала по этому поводу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также высказывание прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас: "Когда польские генералы " присоединяют" Калининградскую область и прочее, то им хорошо бы помнить про разделы Польши, пять их было или сколько там...".