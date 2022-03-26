Оборонный "Промсвязьбанк", попавший под санкции, готов прийти в Крым

Несмотря на слова Путина о том, что российские банки с госучастием "уже могут начинать" работать в Крыму, потому что санкции все равно введены, кредитные учреждения все равно не спешат на полуостров. По крайней мере, пока только с одним банком власти республики наметили переговоры.

По словам министра экономического развития Крыма Ирины Кивико, переговоры пройдут с руководством "Промсвязьбанка". Напомним, это банк со 100-процентным госучастием, имеет статус опорного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса.

"Есть хорошие новости: к нам заходит серьезный системообразующий банк — ПСБ. Переговоры между руководством республики и руководством банка пройдут на следующей неделе. Приход банка в Крым улучшит кредитование малого бизнеса, промышленности", — заявила Кивико.