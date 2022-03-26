ЦБ будет покупать золото у банков по фиксированной цене

Центральный банк России принял решение о покупке у банков золота по фиксированной цене. Это делается "в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов".

Период действия фиксированной цены – с 28 марта по 30 июня этого года. Цена грамма золота составит 5 тыс. руб.

"Установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году. По истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.